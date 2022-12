Jennifer Lopez se culpa de su fracaso con Casper Smart

La cantante Jennifer Lopez ha hablado sobre su ruptura con Casper Smart el mes de junio pasado, reconociendo sus errores y asumiendo una culpa que le ha llevado a aprender de las experiencias vividas.

"Todo el mundo ha visto que cometo errores. Entro arrasando con todo, me dejo llevar y no veo las señales. Pero muchos de nosotros somos culpables de cosas así. Cada vez que sale mal, es difícil. Salí muy dolida [de la relación con Casper] pero tengo que liberarme. ¿Qué hice? ¿Qué puedo aprender? Y quiero creer que, cuanto más difícil y más dañino se vuelve todo, seré capaz de avanzar un paso más. Tengo la esperanza de que si lo sigo intentando, al final saldrá bien", confesó la cantante a la edición británica de la revista ELLE.

A pesar de llevar una trayectoria de tres matrimonios -con Ojani Noa, Cris Judd y Marc Anthony, con quien tuvo a los gemelos Emme y Max (6)- y varios romances frustrados, la estrella neoyorquina no pierde la ilusión de encontrar al hombre perfecto.

"Todavía creo en el amor. El hombre nirvana está ahí fuera en algún sitio. Solo tengo que trabajar para encontrarlo. Tengo que darlo todo", aseguró.

Sin embargo, Jennifer no está dispuesta a cualquier cosa por encontrar el amor ya que hace pocas semanas se mostraba absolutamente contraria a la idea de embarcarse en relaciones de sexo esporádico porque prefiere que sus parejas estén basadas en un fuerte compromiso.

"Me gusta la vida en pareja. No soy alguien a quien le guste zorr*ar y cosas así, no es lo mío", declaraba al programa de televisión 'Chelsea Lately'.