Jennifer Lopez rinde homenaje a la casa Versace

Aunque sus exigentes compromisos profesionales casi no le han permitido abandonar Nueva York en los últimos meses, la despampanante Jennifer Lopez no pudo evitar este fin de semana dejar todo el trabajo en un segundo plano para hacer las maletas rápidamente y tomar un vuelo directo a París, con el objetivo de apoyar a su buena amiga Donatella Versace de cara al ambicioso desfile que tenía preparado para exhibir las nuevas creaciones de su legendario taller.

"Mi carrera y mis elecciones estéticas no podrían entenderse sin la influencia de Versace en mi vestuario, y sin la larga trayectoria de colaboraciones que hemos desarrollado Donatella y yo. Siempre he confiado en ellos para confeccionar mis vestidos y prendas más arriesgadas, ya que conocen bien mi cuerpo y lo que mejor le conviene en este sentido", declaró la diva del Bronx a la revista WWD poco después del festival de colores y tejidos protagonizado por la diseñadora italiana.

Los fans de la estrella del pop y aquellos que llevan años hipnotizados con su belleza recuerdan perfectamente el revuelo que causó en 1999 al aparecer en el videoclip de 'Waiting For Tonight' -uno de los temas más emblemáticos de su carrera artística- con un exótico body de diseño tropical que dejaba al descubierto buena parte de su anatomía, un vestido ya legendario que no habría existido de no ser por la complicidad que siempre ha existido entre la famosa cantante y los responsables artísticos de la firma transalpina.

Siendo consciente de que semejante diseño formaba parte esencial de uno de sus estilismos más recordados de todos los tiempos, Jennifer solicitó recientemente a sus amigos de Versace que reinventaran la codiciada prenda y la adaptaran a las necesidades de su nueva gira de conciertos, que requiere de su vestuario los mismos niveles de comodidad que de sensualidad para permitirle ejecutar así sus coreografías imposibles.

"Sinceramente, tengo que agradecer una vez más a Versace que me haya ayudado a definir mi estilo ahora que vuelvo a presentarme en directo por todo el mundo. Muy pocos diseñadores son capaces de combinar en una misma prenda la sofisticación, el carácter atrevido y la comodidad que necesita la ropa que voy a llevar en el escenario, así que por supuesto no lo he pensado demasiado a la hora de volver a confiar en Versace", apuntó en la misma conversación.