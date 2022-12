Jennifer Lopez pone de moda a los clásicos de la epopeya griega

Una escena de la última película de Jennifer Lopez, 'The boy next door', en la que el joven Ryan Guzman regala al personaje de la cantante -que da vida a una profesora de literatura recientemente divorciada- una 'primera edición' del clásico griego de Homero la 'Ilíada' ha desatado una fiebre por hacerse con ese mismo libro entre las admiradoras más fieles de la cinta.

Tal y como se ha hecho eco el periódico The Guardian, en apenas unos días 'Ilíada: primera edición' se ha convertido en la entrada más buscada en el portal AbeBooks -conocido por especializarse en volúmenes para coleccionistas- a pesar de que la epopeya griega fue escrita en torno al siglo VIII a. C., mucho antes de la invención de la imprenta y, por tanto, lo más parecido que existe a una 'primera edición' del poema es el manuscrito 'Venetus A': el texto completo más antiguo que se conserva de la 'Ilíada' y que data del siglo X.

Publicidad

"Parece que la gente que ha visto la película está intentando identificar la edición exacta que le regalan a Jennifer, que tiene el lomo de color amarillo oscuro y azul. No he podido identificar el libro como alguno de los que vendemos actualmente en AbeBooks. Podría tratarse simplemente de atrezzo y no ser ni siquiera un libro de verdad. Pero parece un libro muy bonito", declaró al mencionado medio Richard Davies, portavoz del portal literario.

A pesar del pequeño error de datación cometido por los guionistas de la película, Jennifer no podría sentirse más orgullosa de su último trabajo para la gran pantalla al considerar que arroja luz sobre un tema tan tabú como el de las mujeres que salen con hombres mucho más jóvenes que ellas, un tema que conoce muy bien tras mantener una relación de dos años con el coreógrafo Casper Smart, 18 años menor que ella, que terminó el pasado verano.

"[Mi personaje] tiene entre treinta y cuarenta y tantos, está separada y a punto de pasar por un divorcio, siente que está en el momento más bajo de su vida. Ya sabéis cómo es eso, su marido la ha engañado. No sabe cómo lidiar con todo eso y no se siente deseable. Y este joven llega y comienza a hacerle pequeños cumplidos. Ella es muy vulnerable y cruza la línea [acostándose con él]. Todos hemos estado en esa situación y por eso mismo siento que la comprendo", aseguraba recientemente la estrella en el programa 'Good Morning America'.

Bang Showbiz.