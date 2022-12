Jennifer López podría darse una oportunidad con Maksim Chmerkovskiy

Aunque hace unas semanas el bailarín Maksim Chmerkovskiy negaba tajantemente el comentado romance que se le había atribuido con la cantante Jennifer Lopez, la estrecha amistad que existe entre ellos desde que comenzaran a trabajar juntos podría haber generado en la artista nuevos sentimientos que, como apuntan sus allegados, la llevarían a pensar ahora que Maksim es la persona ideal para volver a creer en el amor.

"Está claro que Jennifer siempre ha visto a Maksim como un chico muy atractivo, sexy y de gran personalidad, pero todavía no está preparada para dar el gran paso. Han disfrutado de alguna que otra cita romántica, pero todo esto sigue siendo demasiado nuevo para ella, quizás poco apropiado después de una ruptura tan reciente [con Casper Smart]", reveló una fuente al portal E! Online, antes de destacar que ante todo Jennifer y Maksim son "muy buenos amigos".

"Jennifer no quiere que sus hijos tengan que vivir otra vez la experiencia de tener que familiarizarse con la presencia de un nuevo hombre en la vida de su madre, al menos todavía no. Además, tampoco quiere precipitarse y arriesgarse a perder la amistad tan especial que mantiene con Maksim, ya que ante todo son muy buenos amigos. Jennifer cree que tiene mucho talento y no para de darle consejos para mejorar profesionalmente", apuntó el mismo informante.

A pesar de que su currículum sentimental se ve marcado por numerosos desengaños amorosos y, de forma especial, por sus tres matrimonios fallidos: el primero con Ojani Noa, el segundo con el actor Cris Judd y el más reciente con el cantante Marc Anthony , padre de sus mellizos Max y Emme; la diva del Bronx ha dicho en más de una ocasión que cree fervientemente en el amor y que nunca abortará la incesante búsqueda del hombre de sus sueños, un cargo de gran responsabilidad que podría acabar ocupando el atractivo Maksim Chmerkovskiy.

"Maksim y Jennifer se envían mensajes constantemente y ella está dispuesta a seguir conociéndole mejor a través de varias citas más. Todavía cree que el amor verdadero existe y está convencida de que Maksim podría ser el elegido", aseguró el mismo informante.