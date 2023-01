Jennifer Lopez no cumplió su sueño de comprar un piso en Nueva York

Aunque la cantante Jennifer Lopez lleva más de dos décadas trabajando en la industria del entretenimiento no sintió que hubiera conseguido triunfar realmente como artista hasta que cumplió su sueño de infancia el año pasado: comprarse un apartamento en Nueva York.

"Probablemente fue el año pasado, cuando compré mi primer apartamento en Nueva York, te lo juro. Solía soñar con ese momento cuando vivía en el Bronx. Me decía a mí misma: 'Algún día tendré un apartamento bonito al que invitaré a mis amigas y estaremos solteras y nos lo pasaremos muy bien. Y además estaré trabajando en Broadway...'", reveló la intérprete a Entertainment Online.

Pero de lo que más orgullosa se siente la diva del Bronx no es de sus logros profesionales o de su fortuna, sino de ser una buena madre para sus hijos Max y Emme (7) -fruto de su fallido matrimonio con Marc Anthony-, algo que cree que ha conseguido al encontrar el equilibrio entre su vida personal y su trabajo.

"De lo que más orgullosa me siento es de mis hijos. Son quienes más alegrías me proporcionan. Y no sería tan buena madre si no hiciera todas las cosas que hago, porque me siento realizada como individuo. Todo empieza con una misma, así que sentirme realizada como persona, como mujer y como artista me hace ser mejor persona para ellos", añadió.