Jennifer Lopez: 'Hay que respetar la privacidad de Beyoncé'

La exuberante Jennifer Lopez sabe por experiencia propia que la opinión pública puede pasarse semanas haciendo elucubraciones sobre asuntos privados de los que jamás conocerá todos los detalles, por lo que en vez de entrar en el debate sobre las razones que habrían llevado a Solange Knowles -hermana de Beyoncé- a golpear en repetidas ocasiones a su cuñado en el interior de un ascensor, la neoyorquina prefiere reflexionar sobre el derecho a la intimidad de los famosos y, más aún, a dejar claro que los lectores más curiosos nunca sabrán realmente los entresijos de tan mediático episodio.

"No tiene sentido ninguno especular sobre este asunto, porque a menos que ellos quieran dar explicaciones de lo ocurrido, ninguno de nosotros sabremos en realidad que ha pasado entre ellos. Llevo muchos años en este negocio y he oído tantas cosas sobre mí en la prensa, que sé por experiencia propia que la gente no tiene la menor idea de lo que está ocurriendo de verdad en nuestra vida privada. Yo prefiero respetar la intimidad de Beyoncé y no entrar en este tema", aseveró la diva del Bronx en una entrevista a la emisora de radio neoyorquina Hot 97.

Publicidad

No obstante, la estrella latina es consciente de que la raza humana siempre ha exhibido una curiosidad innata que, en este caso, explica por qué el llamativo episodio del ascensor ya se ha convertido en la gran historia de la crónica social esta semana, por lo que no se atreve a criticar a todos aquellos que han estado dedicando buena parte de su tiempo a tratar de desentrañar los secretos del misterio, entre los que podría encontrarse ella misma.

"Los seres humanos somos cotillas y curiosos por naturaleza, no lo podemos evitar, y este tipo de noticias pueden sacar nuestro lado más salvaje. Si te encontraras a dos personas peleando en medio de la calle, ¿no tratarías de enterarte de lo que está pasando? Pues en este negocio la dinámica es exactamente la misma, unos tratan de enterarse de lo que pasa en tu vida amorosa, y tú haces todo lo posible para que ese asunto pertenezca a tu esfera personal", apuntó la famosa cantante en la misma conversación.

La atractiva intérprete no dudó en aplicar esa filosofía de vida hace escasos meses cuando la también actriz Rosie Pérez arremetió contra ella en un libro de memorias, revelando ciertos comportamientos de dudosa moralidad durante el tiempo que ambas compartieron en una serie de televisión. Pese a la detallada descripción gráfica que la artista ofreció en su obra biográfica, Jennifer Lopez nunca se dignó a responder a sus acusaciones y prefirió que su versión de los hechos quedara enterrada en el pasado.

"Todas las chicas venían a mi despacho a quejarse de que Jennifer, la última en llegar, se había adueñado de todo el vestuario, el maquillaje y los accesorios porque creía tener preferencia a la hora de elegir. Me vi obligada a hablar con ella directamente sobre las protestas de sus compañeras, pero lo único que recibí por su parte fueron insultos, gritos y la idea de que todos estábamos celosos de ella", relataba Rosie en sus memorias.