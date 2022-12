Jennifer Lopez hace peligrar el físico de Ryan Guzman

La increíble oportunidad que Jennifer Lopez le ha dado al joven Ryan Guzman al otorgarle el papel protagonista en su película 'The boy next door' podría tener consecuencias nefastas para su impresionante figura, después de que una de las frases de su personaje -"Me encantan las galletitas de tu madre"- se haya vuelto viral provocando que todo el mundo le ofrezca dulces.

"Aparentemente, la frase de moda es 'me encantan las galletitas de tu madre' y ahora no me dejan parar de repetirla y tengo que comer las galletas de todo el mundo. ¡Se ha vuelto famosa! Hay gente que sale de la nada y me da galletas gratis. Creo que si esto continúa, en un par de meses seré un Ryan totalmente diferente", explicó el intérprete en el programa 'Celebrity Bites' de SNTV.

Una buena manera de evitar que su recién adquirida fama le pase factura a su impresionante figura sería pedirle consejo sobre alimentación a la propia Jennifer, quien ya le ayudó enormemente durante el rodaje de su cinta antes de grabar sus escenas de pasión, algo que tenía a Ryan al borde de un ataque de nervios.

"Tuve que acabar acercándome a Jennifer para decirle: 'Estoy muy nervioso, esta es la primera vez que me desnudo delante de tanta gente y en el fondo no te conozco'. Me llevó a una esquina y me dijo: 'Esto es parte de la industria del entretenimiento y nos estamos limitando a contar una historia. Tenemos que contarla lo mejor que podamos'. [Nuestra escena] tenía que tener la pasión e intensidad suficiente como para que la audiencia la pudiera sentir. Queríamos que fuese algo legendario, y eso fue lo que hicimos", revelaba recientemente Ryan al portal Too Fab.