Jennifer Lopez es una 'romántica empedernida'

La actriz y cantante Jennifer Lopez prefiere hacer películas "tontas" antes que dramas, ya que en el fondo es una "romántica empedernida".

"Prefiero las comedias románticas. ¡Son muy divertidas! Es un rodaje muy divertido. Te pones a ver cómo de tonto puedes llegar a ser. Y son románticas. Y yo también soy una romántica empedernida. Realmente disfruto haciendo ese tipo de películas", reveló Jennifer a la revista Loaded.

La artista -divorciada en tres ocasiones y madre de los mellizos Max y Emme (7 años) junto a su exmarido Marc Anthony- intenta transmitir veracidad a través de su actuación e incluso se sorprende a sí misma con sus reacciones.

"En cuanto a ser más dramática o dura o vulnerable... se trata de encontrar lo real. Yo estoy constantemente recordándome a mí misma: 'Vale, tu mejor amigo acaba de morir. Si llegaras y descubrieras eso, ¿cómo te sentirías?' Y de repente, pego un grito superagudo que nunca antes me había escuchado. Y es entonces cuando sé que estoy consiguiendo algo real", contó la actriz.

En cuanto a las escenas de sexo, Jennifer intenta hacer todo lo más natural posible.

"Nuestro trabajo consiste en hacer que parezca todo natural. Es una posición muy vulnerable. No es algo a lo que te acostumbres como actriz. Si ese momento no fuera intenso, apasionado y lo suficientemente real, entonces la película no tendría sentido", añadió.