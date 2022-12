Jennifer Lopez, ¿entre Ryan Guzman y William Levy?

Pese a su intención confesa de mantenerse soltera el mayor tiempo posible tras poner punto final a su romance con Casper Smart el pasado mes de junio, a Jennifer Lopez parecen salirle pretendientes de debajo de las piedras.

Así, si hace apenas unos días se le relacionaba sentimentalmente con el joven Ryan Guzman -su compañero de reparto en la película 'The boy next door'- la aparición del actor cubano William Levy en el estreno de la cinta en Miami este miércoles ha vuelto a hacer saltar las alarmas sobre un posible idilio entre ambos, especialmente después de que la propia Jennifer compartiera y eliminara en cuestión de minutos una fotografía de ambos posando juntos en su cuenta de Instagram, según informa Just Jared.

Los rumores sobre la especial química de Jennifer y Levy comenzaron durante la grabación del videoclip de la canción 'I'm Into You' hace tres años, química que finalmente habría acabado materializándose en un romance tras la separación del actor de Elizabeth Gutiérrez -su pareja durante 11 años y madre de sus hijos Christopher y Kailey-; una ruptura que le habría dejado libertad para dar el salto definitivo a Estados Unidos y para cimentar su carrera interpretativa como nuevo novio de la diva del Bronx.

"Una fuente anónima asegura que William necesita tanto despegar en Hollywood que usará toda la atención que consiga con su nuevo romance como un peldaño más para conseguir sus objetivos", informaba recientemente Latin Times.

Sin embargo, la actitud cariñosa que supuestamente demostraron Ryan y Jennifer en la fiesta ofrecida por Weinstein Co. y Netflix el pasado domingo tras la gala de los Globos de Oro catapultó inmediatamente al joven al primer puesto del ranking de posibles candidatos a ocupar el corazón de la estrella, según publicaba el periódico New York Post.

"En un punto de la velada, Ryan se recostó en el sofá y puso su brazo alrededor de los hombros de Jennifer", explicaba a dicho medio un testigo presencial, que también pudo ver a la pareja abandonando junta la celebración en compañía del mánager de la polifacética estrella, Benny Medina.