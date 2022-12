Jennifer Lopez ensaya sus coreografías mientras limpia las ventanas de su casa

Como toda madre trabajadora, Jennifer Lopez ha terminado por convertirse en una experta en el arte de realizar varias tareas a un mismo tiempo, como por ejemplo ensayar las atrevidas coreografías de sus canciones mientras limpia las ventanas de su casa, algo de lo que no le importa ocuparse ella misma a pesar de contar con ayuda doméstica.

"En casa cuento con ayuda. Pero cuando tengo que realizar alguna tarea del hogar no me importa lo más mínimo. ¡Soy la reina limpiando ventanas! De hecho, muchas veces ensayo mis coreografías mientras froto los cristales. Te lo aseguro, no tengo ningún secreto para mis vecinos", explica divertida la artista en el próximo número de la revista France Dimanche.

Una de las razones por las que Jennifer no delega el funcionamiento de su casa en su servicio doméstico es que quiere dar ejemplo a sus gemelos Max y Emme -fruto de su fallido matrimonio con Marc Anthony- para que no olviden los orígenes humildes de su familia, algo que consigue haciendo que pasen el mayor tiempo posible junto a sus tías y primos.

"Mis hijos se quedan muy a menudo en un apartamento de un dormitorio en el Bronx o en un estudio con sus tías, sus tíos y su abuela. Realmente lo mejor de haber triunfado es que mis familiares, con los que tenía que compartir la cama, ahora vienen a mi casa y todo el mundo tiene su propia habitación y su propia ducha", confesaba recientemente la cantante en una entrevista exclusiva a la edición española de la revista ELLE.

Por: Bangshowbiz