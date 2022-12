Jennifer Lopez defiende el uso del chándal y asegura que no es la causa de divorcio

Si hay una prenda sagrada en el armario de Jennifer Lopez, esa es el chándal. La cantante es gran aficionada a la comodidad de unos buenos pantalones deportivos, por lo que no ha dudado en salir en su defensa después de que la actriz Eva Mendes asegurara que son la "principal causa de divorcio en Estados Unidos".

"Yo vivo en chándal, y a los hombres les encanta ese estilo. Creo que Eva está cien por cien equivocada", aseguró la intérprete a 'Extra TV'.

Bien sea con una camiseta de deporte o combinado con unos buenos tacones, Jennifer siempre ha permanecido fiel en su día a día a los chándales de colores chillones que le ayudaron a convertirse en un icono de su barrio natal, el Bronx, en los inicios de su carrera.

"Todavía soy muy del Bronx. Sigo llevando pendientes de aro y me sigue encantando ponerme zapatillas de deporte con chándal. Siempre me sentía como si estuviera fuera de lugar en Hollywood, pero también creo que la sabiduría de la calle que adquirí mientras crecía en Nueva York me ha ayudado mucho en este mundo", explicaba la estrella a la revista Complex.

Por su parte, Eva -quien aseguró recientemente que nunca recurría a esta prenda por el bien de su relación con Ryan Gosling, padre de su hija Esmeralda (6 meses)- ha querido disculparse públicamente por sus palabras consciente de que muchas mujeres comparten la afición de Jennifer por la ropa deportiva.

"Queridos pantalones de chándal preferidos. Únicamente estaba bromeando cuando dije que sois la primera causa de divorcio. Todo el mundo sabe que los crocs naranjas son la principal causa. De todas formas, fue una broma de mal gusto y me sentiría muy mal si tú o alguna otra persona pensara que lo dije en serio. Gracias por comprenderlo, pantalones de chándal", escribía la intérprete en su cuenta de Instagram.

Por: BangShowbiz