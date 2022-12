Jennifer Lopez busca a la persona 'correcta'

Tras poner punto final a su relación de dos años con el coreógrafo Casper Smart, Jennifer Lopez está decidida a poner bajo control su lado más apasionado con el objetivo de no sufrir un nuevo revés sentimental, por lo que a partir de ahora planea "tomarse su tiempo" antes de embarcarse en una nueva relación.

"Estoy comenzado a pensar en mí misma de una manera distinta. Cuando conozca a alguien que me atraiga o con quien tenga química, voy a tomarme mi tiempo para asegurarme de que se trata de la persona correcta. Lo primero de todo será asegurarme de que estoy bien. Así cada uno podrá sumar su propia felicidad a la del otro", aseguró la artista al portal Hollywood Life.

Con esta nueva filosofía vital, Jennifer trata de no repetir el mismo patrón que en el pasado le llevó a acelerar su romance con Marc Anthony -de quien se separó en 2011- para no "estar sola" tras el desengaño amoroso que supuso la cancelación de su compromiso con el actor Ben Affleck apenas días antes de pasar por el altar, tal como ella misma confiesa en su libro 'True Love'.

"Tomar decisiones buenas para ti misma es una cuestión práctica, lo mismo que tomarte tu tiempo para hacerlo. Darte cuenta de que tienes que ser capaz de encontrarte bien tú sola, sin nadie más. En mi caso, no quería estar sola, así que llené ese hueco", añadió.

Pero cualquier potencial pretendiente dispuesto a conquistar a Jennifer tendrá que demostrarle estar dispuesto a preocuparse por sus pequeños tanto como por ella.

"Cuando los gemelos lloran porque no tienen a su padre les digo que el mío tampoco está conmigo, pero que eso no me impide sentir su amor. En un futuro, voy a asegurarme de que el hombre con el que esté se preocupe realmente por el bienestar de Max y Emme", confesaba recientemente la artista a la revista francesa Gala.