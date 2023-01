Jennifer Lawrence suele presentarse en casa de Mila Kunis y Ashton Kutcher sin avisar

La actriz Jennifer Lawrence no tiene ningún reparo en presentarse en la mansión de sus vecinos Mila Kunis y Ashton Kutcher en Beverly Hills (California) sin haber sido invitada antes, aunque le preocupa que el matrimonio esté ya harto de sus visitas imprevistas.

"Me he hecho amiga de Mila y Ashton, viven a dos casas de mí. Son increíbles. Normalmente aparezco sin que me inviten. Seguramente se estén empezando a hartar ya de mí", cuenta la joven a la revista Vogue.

Una de las maneras en las que Jennifer podría asegurarse de ser siempre bienvenida en casa de Mila y Ashton -que se casaron el pasado mes de julio- sería ayudando con el cuidado de su hija Wyatt (13 meses). Mila ya reconoció anteriormente que su vida había dado un giro radical tras el nacimiento de su pequeña, hasta el punto de que se "emocionaba" ante algo tan sencillo como poder dormir "seis horas seguidas".

"Todo es distinto, empezando por el hecho de que te emocionas cuando consigues dormir seis horas seguidas y de que ahora eres responsable de un increíble, pequeño ser humano que no puedes creer que sea tuyo", explicaba Mila recientemente a Business Insider.

Aunque actualmente el matrimonio todavía está tratando de encontrar el equilibrio entre sus carreras y su vida familiar, la intérprete no descarta la idea de tener más hijos en un futuro.

"A ver, no sucederá hoy. No estoy embarazada. ¡No es algo que vaya a pasar inmediatamente! Así que no será hoy, pero sí, por supuesto [que me gustaría tener más hijos]. ¡Desde luego!", añadía la actriz.