Jennifer Lawrence se ve reflejada en su personaje de 'Los juegos del hambre'

Tantas horas dedicadas a la interpretación de sus personajes han hecho que Jennifer Lawrence acabe por parecerse a ellos. La actriz encuentra muchos paralelismos entre su propia vida y la de su personaje Katniss Everdeen en 'Los juegos del hambre: sinsajo-Parte 1', a quien le cuesta hacer frente a su recién encontrada fama; lo mismo que le ocurrió a la propia Jennifer cuando comenzó a ser reconocida por su talento.

"Recuerdo que cuando leí los primeros libros asistía a mi primera temporada de premios por la película 'Winter's Bone' y nunca había experimentado algo parecido. Me ponían incómodos vestidos que no me hacían sentir como yo realmente era. Todo el mundo te escucha y tú tienes ganas de decirles: 'No me hagas caso, ¡tengo 20 años!'. Poco a poco me fui acostumbrando. Siento que hay paralelismos, la gente te mira y te escucha cuando eres muy joven, cuando realmente no te sientes todavía preparada, lo que te hace pensar: 'La gente está oyendo lo que digo, ¿qué debo decir?'", declaró Jennifer a la agencia BANG Showbiz.

Publicidad

Aun así la actriz encuentra alguna diferencia entre ella y su personaje. Jennifer no cree que ella fuese capaz de manejar la presión igual de bien que Katniss cuando tiene que proteger el símbolo de la esperanza por la rebelión en el mundo ficticio de Panem.

"Siento que mostrar experiencias personales es difícil para mí. Nunca lo entiendo porque es como si no fuera yo, es una persona muy especial que maneja sus emociones de una manera muy diferente. Yo estaría llorando todos los días si fuera Katniss. Estaría como, '¿dónde está mi mamá?'", añadió.