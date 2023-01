Jennifer Lawrence se culpa de la diferencia salarial entre hombres y mujeres

La actriz Jennifer Lawrence se siente responsable de la brecha salarial entre hombres y mujeres en la industria cinematográfica ya que para ella es difícil negociar su sueldo de forma directa con quienes la contratan.

"Me siento rara negociando. Me siento incómoda pidiendo más dinero, no quiero que me vean como una niña mimada. No quiero que me vean como todas esas cosas que solo llaman a las mujeres. No hay nadie más a quien pueda culpar que a mí misma [por la diferencia de sueldos]. Quiero ser la persona que te diga aquello que es muy difícil de decir, aquello que es raro y muy difícil. Un día quiero ser capaz de decirlo y no bromear y no decirlo de forma suave, simplemente decirlo", contó en CBS News.

La interprete de 25 años escribió una carta en el mes de octubre donde hablaba de esta diferencia salarial.

"Cuando pasó lo del hackeo de las cuentas de Sony y me enteré de que me pagaban menos que a los afortunados que tienen poll*, no me enfadé con Sony. No estaba furiosa con Sony, lo estaba conmigo misma, había fallado como negociadora porque me di por vencida antes de tiempo. No quería seguir discutiendo por unos millones de dólares que, francamente, debido a dos franquicias, no necesito. (Os dije que era difícil sentirse identificado, no me odiéis)", escribía en un artículo publicado en la web de Lena Dunham.