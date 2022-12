"Jennifer Lawrence me dijo guapa, pero no inteligente": Amy Schumer

La carismática Amy Schumer recogió este domingo el premio a Mejor Programa de Sketches por 'Inside Amy Schumer' y es de suponer que ello provocó una oleada de mensajes de felicitación. Entre estos mensajes estaba el de su amiga Jennifer Lawrence quien desde casa le envió uno bastante particular.

"Jennifer me mandó un mensaje muy dulce. Me dijo que estaba guapa, pero que no parecía inteligente", confesó Amy a 'Entertainment Tonight'.

Recientemente conocíamos que las dos amigas están escribiendo un guion en el que piensan actuar las dos, aunque no podrán comenzar a rodar hasta el año que viene ya que ambas están muy ocupadas en estos momentos.

"Jennifer es muy graciosa. Mi hermana, Jen y yo hemos escrito una película juntas, esperamos poder rodarla en un año o por ahí. ¡Estamos muy ocupadas!", contaba Amy.

Sin embargo, su pareja durante la gala fue Amy Poehler, con quien presentó el premio a Mejor Actriz Secundaria de Comedia, para entusiasmo de Amy Schumer.

"[Mi mejor momento de la noche] ha sido presentar junto a Amy Poehler. ¡Es la mejor! Y pude estar ahí y decir tonterías con ella y Tina [Fey] durante un minuto durante la publicidad. Mi vida es un sueño ahora mismo", contó a los reporteros durante la velada.

Bang Showbiz.