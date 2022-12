Jennifer Lawrence comparte su secreto contra el hipo

La actriz Jennifer Lawrence está convirtiendo en una tradición que cada una de sus apariciones públicas quede marcada por alguna anécdota, como su famosa caída durante la gala de los Óscar. En el Festival de Cannes en cambio, ha preferido ser más discreta, aunque solo hasta el límite de lo físico, porque con su hablar ha dejado huella compartiendo su particular remedio contra los ataques de hipo.

"En mi caso, lo único que funciona para deshacerme del hipo es beber agua al mismo tiempo que levanto los brazos sobre la cabeza y los bajo lentamente", aseguró a los reporteros en la tradicional fiesta que la revista Vanity Fair celebra cada año durante el certamen cinematográfico francés.

De hecho, la estrella quiso demostrar la efectividad de su método ofreciendo una demostración en vivo, aprovechando un repentino ataque de hipo que le impedía expresarse con su soltura habitual. Con la ayuda de su compañero de reparto en la saga 'Los juegos del hambre' Josh Hutcherson -que se encargó de sujetarle el vaso de agua- la intérprete consiguió librarse del hipo un minuto después de poner en práctica su curioso remedio.

Aunque son este tipo de actos espontáneos los que han ayudado a Jennifer a convertirse en una de las estrellas de Hollywood más populares, la joven ha confesado con anterioridad que teme que el público pueda acabar encontrando su actitud sobre la alfombra roja "molesta".

"Sé que puedo ser demasiado molesta porque sobre la alfombra roja me emociono mucho, en general porque he estado bebiendo antes, y no puedo dejar de sacar fotos cada vez que se me presenta la oportunidad", confesaba recientemente a la edición norteamericana de la revista Marie Claire.