Jennifer Lawrence arremete contra la dieta sin gluten, la preferida de Gwyneth Paltrow

El amigable trato que hasta ahora se dispensaban las dos mujeres de la vida del cantante Chris Martin, su exmujer Gwyneth Paltrow y su actual novia, Jennifer Lawrence, podría concluir de manera abrupta si nos atenemos a las palabras de la protagonista de 'Los juegos del hambre', quien ha declarado a la revista Vanity Fair que las dietas libres de gluten son "básicamente, un 'Yo no como carbohidratos'". Describiendo el régimen como "el nuevo desorden alimenticio de moda".

Gwyneth, gran defensora de la dieta sin gluten explicaba su elección en el libro 'It´s All Good' (Está todo bien). "Cada nutricionista, médico o persona que se preocupa por su alimentación que me encuentro coincide en que el gluten es muy pesado para nuestro sistema y muchos de nosotros somos intolerantes a él, como poco, o directamente alérgicos. Cuando mi familia no está comiendo pasta, pan o granos procesados como el arroz blanco, se queda con esa especie de hambre con la que te quedas cuando evitas los carbohidratos".

Hasta este momento ambas mujeres mantenían una relación distante pero cordial, hasta el punto de que se llegó a decir que Gwyneth estaba dispuesta a presentar a la oscarizada joven a sus hijos Apple (10) y Moses (8), y que incluso estaría pensando en estrechar lazos con ella, a fin de conocerse más.

"Le gustaría pasar algo de tiempo juntas, cree que se llevarían bien. Gwyneth quiere estar segura de ella", contaba una fuente cercana a Us Magazine.