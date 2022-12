Jennifer Garner tenía piojos cuando conoció a George Clooney

El primer encuentro entre Jennifer Garner y el hasta hace solo unos días soltero de oro de Hollywood, George Clooney, no fue tan agradable como a ella le hubiera gustado, ya que en aquella época, la actriz, que tiene tres hijos pequeños, Violet (8), Seraphina (5) y Samuel (2), estaba intentando librarse de los piojos que toda su familia tenía, lo que provocó que ella y su marido, Ben Affleck, acudieran al encuentro con Clooney acompañados del intenso olor del producto químico que se usa para eliminar los diminutos parásitos.

"Todos teníamos piojos. Me rascaba solo con pensar en ellos. Esto fue hace años. Hay gente como Lice Lady [empresa especializada en tratamientos contra piojos] que te revisan cuidadosamente el cabello y luego te ponen un producto grasiento en él cuyo olor es una mezcla entre azufre y romero. Y te tienes que poner el producto cada día durante un mes. Un día Ben llegó pronto a casa, se dio una ducha y me dijo: 'Oye, hay una fiesta. Me apetece ir. Vamos'. Yo le dije: 'No puedo, necesito darme una ducha'. Yo tenía puestos unos pantalones de camuflaje y apestaba en todos los sentidos. Pero él insistió: 'Vamos, tenemos una canguro y quiero que vengas conmigo'. Al final fui con él porque empezó a actuar como si fuera a intentar llamar la atención de todo el mundo en la fiesta. No me gusta que me digan eso. No soy así. Así que le dije: 'Vamos, nadie se dará cuenta de nada' [de los piojos]. Cuando llegamos, a la persona a la que primero vi fue a George Clooney, y yo todavía no lo conocía. Yo estaba pensando: 'Oh, qué guapo es'. Así que lo miré, me acerqué a él y estuve hablando con él intentando actuar como si todo fuera normal, pero me di cuenta de que él me olió, ¿sabes?, pero intentó ser educado", reveló en el programa de televisión 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon'.