Jennifer Aniston usa su propio sudor como gel para el cabello

La actriz Jennifer Aniston ha encontrado la mejor forma para fijar su cabello: el sudor. La intérprete está convencida de que la secreción de la piel es el mejor producto para dar a su pelo el acabado perfecto, por eso ni se lo lava después de hacer ejercicio.

"No, no me lo lavo. Realmente no lo hago. Un poco de sudor en el pelo está bien. Es como si fuera gomina. Simplemente lo extiendes con tus dedos", aseguró Jennifer a la revista Fashionista.

La actriz confiesa lavarse el pelo cada dos o tres días con un champú especial -producto de una compañía de la que es copropietaria- que no contiene silicona.

"La silicona es lo que es más dañino en la mayoría de champús. Con el tiempo se acumula y se convierte en una capa dura, agrietando, rompiendo y abriendo tu pelo. La gente siempre me decía: '¡No te laves el pelo todos los días!'. Pero era imposible porque todos los aceites y siliconas del champú creaban una bola de grasa en mi pelo cada día. Los científicos de Living Proof encontraron una molécula para reemplazar la silicona. Por lo tanto, tu pelo está más brillante y limpio durante más días. Podría decir que puedo estar dos o tres días fácilmente sin lavarme el pelo", añadió.

Por: BangShowbiz