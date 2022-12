Jennifer Aniston quiere ser organizadora de fiestas

En el caso de que su trayectoria en Hollywood empezase a hacer aguas, Jennifer Aniston tiene claro a qué dedicaría su vida: a la organización de fiestas. A la actriz le encanta planear divertidas reuniones entre familiares y amigos y está segura de que no tendría ningún problema en dedicarse profesionalmente a ello.

"Me gusta conectar a las personas, adoro a mis amigos y tengo un grupo genial. Definitivamente sería una gran organizadora de fiestas. Me divierte mucho hacer reuniones. Y ya me he abierto el camino. Tengo mis contactos a mano", bromeó en el programa 'Good morning Britain'.

A sus 45 años, la estrella del cine vive un bonito momento personal junto a su prometido Justin Theroux, con quien le encanta disfrutar de las cosas simples de la vida y salir a conocer sitios nuevos cuando sus compromisos profesionales se lo permiten.

"Mi día de relax favorito es: levantarme, café, Justin, los perros, pasear, leer el periódico, ir a comer, ir al cine, ir a cenar. Cosas muy sencillas. Reunirme con algunos amigos para hacer una barbacoa. Simple. Conectar", confesó.

Sin embargo, y a pesar de conocer de primera mano los problemas que acarrea ser una persona mundialmente conocida de cara a mantener esa sencillez que le gusta tener en su vida diaria, Jennifer Aniston no querría ser anónima para el gran público porque eso significaría que no tendría su adorado trabajo.

"Estoy segura de que todas las personas que no tienen anonimato han fantaseado con retroceder hasta el momento en que hacían lo que querían. Sentarse en la terraza de una cafetería, por ejemplo, pero entonces, ya sabes, no tendría la posibilidad de dedicarme a mi trabajo. Me encanta lo que hago y me encanta mi vida, creé un mundo donde todo es bastante manejable. De hecho puedo caminar por la calle, solamente tienes que hacerlo", declaró al programa 'Lorraine'.