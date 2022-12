Jennifer Aniston hizo realidad sus 'fantasías más salvajes' en su última película

Retomar su papel de depredadora sexual en la película 'Cómo acabar con tu jefe 2' ha dado a Jennifer Aniston la oportunidad de hacer realidad en la gran pantalla algunas de esas "fantasías salvajes" que en el pasado habían atravesado su mente sin llegar a materializarse.

"Fue algo chocante para mí. Pero me encantaba el personaje y el guion era tan bueno que te daba la oportunidad de desinhibirte completamente. Creo que todos tenemos estos pensamientos extraños alguna vez, donde te imaginas lo genial que sería hacer algo completamente salvaje. Es muy raro que tengas la oportunidad de poner en práctica esas fantasías y por eso actuar resulta tan estimulante en ocasiones", declaró la actriz a la revista LOOK.

Publicidad

Otro de los grandes atractivos para Jennifer -quien en la actualidad mantiene una relación con Justin Theroux- a la hora de retomar su papel en la exitosa comedia fue la oportunidad de volver a trabajar con su íntimo amigo Jason Bateman.

"Jason y yo somos amigos desde hace mucho y disfrutamos pasando tiempo juntos. Me encanta trabajar con él porque en ocasiones no podemos evitar hacernos reír mutuamente. En realidad mantenemos una relación constante porque nos conocemos muy bien y no tenemos secretos el uno para el otro. Ese tipo de amistades son muy raras en la vida y valoro sinceramente que Jason esté entre las personas que conozco desde hace años", añadió.