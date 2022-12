Jennifer Aniston aconseja a Courteney Cox 'tomarse con calma' su compromiso

Haciendo gala de la autoridad moral que le otorgan sus más de dos años de compromiso con Justin Theroux, la actriz Jennifer Aniston ha querido ofrecer un valioso consejo a su íntima amiga Courteney Cox -quien planea contraer matrimonio con el músico Johnny McDaid a finales de este año-, recomendándole que no se apresure más de lo estrictamente necesario en su camino hacia el altar.

"Sinceramente, no es algo de lo que hablemos demasiado. El anuncio de su compromiso sucedió hace muy poco tiempo. Pero he de decir que hay algo especial en el hecho de poder disfrutar de estar prometida durante un tiempo, bien sea solo tres meses, o un año, dos, tres o los que hagan falta. Simplemente, disfrútalo; no hay ninguna prisa", confesó la estrella a E! News.

Publicidad

Lo cierto es que Jennifer está disponiendo de tiempo más que suficiente para organizar su enlace con su pareja Justin Theroux, un gran día para el que sin embargo no contempla la posibilidad de pasar por el quirófano con el objetivo de lucir su mejor aspecto cuando vuelva a vestirse de blanco.

"Nunca voy a caer en el error de jurar que jamás me haré algún retoque. Pero creo que el problema es que todo ese asunto del bótox y las infiltraciones se ha salido de control. Vale, en algunas personas ni siquiera puedes darte cuenta de que lo han hecho, pero hay que ser cuidadosos. Además, Justin no es un gran fan de esas cosas", aseguraba recientemente Jennifer al mismo medio.