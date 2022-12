Jenna Dewan: 'Que Emilia Clarke quisiera hacer un trío con nosotros me alegró el mes'

Nada le ha alegrado más la vida a la actriz Jenna Dewan recientemente que las palabras de Emilia Clarke pidiendo tener un trío con ella y con su marido Channing Tatum.

Emilia, que da vida a Daenerys Targaryen en 'Juego de Tronos', quedó fascinada cuando conoció a la pareja, fan confesa de la serie. Y ahora Jenna ha respondido a semejante proposición admitiendo que se emocionó cuando se enteró de la buena impresión que tanto ella como su marido habían causado a la intérprete londinense.

"!Me alegró el mes!", respondió Jenna a E! News.

Emilia conoció a Jenna y Channing en los Globos de Oro de este año y no pudo contener su emoción al contar cómo había sido ese encuentro.

"Estaba en los Globos de Oro después de la fiesta y el p**o Channing Tatum se me acercó junto a su imponente señora, Jenna Dewan. Me dijeron: 'Nosotros nos llamamos 'luna de mi vida' y 'mi sol y mis estrellas' y todo eso. Y yo estaba en plan: 'No puedo con esto. Por favor, ¿podemos tener algo sexual juntos? Sois los dos guapísimos. Aunque sea un abrazo'", bromeaba la actriz en la revista Harper's Bazaar.