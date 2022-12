Jean Dujardin espera un hijo junto a su novia Nathalie Péchalat

El actor francés Jean Dujardin (43), que ya es padre de Jules (14) y Simon (13) junto a su exmujer Alexandra Lamy, está esperando su primer hijo junto a su novia, la patinadora olímpica Nathalie Péchalat, con quien mantiene una relación desde hace un año, según informa la revista People.

El intérprete alcanzó el reconocimiento mundial en 2012 al hacerse con el Óscar a Mejor Actor por su papel en la película 'The Artist', aunque él siempre ha asegurado que su fama no ha hecho que se preocupe más por su imagen pública.

"Nunca me he preocupado por las etiquetas que pone la gente, lo único que me preocupa es mi propia opinión, y soy muy duro conmigo mismo. Tengo que estar orgulloso de lo que he hecho y trabajo duro para ello. Tuve una infancia muy cristiana... con mucho sentimiento de culpa. Pero ha sido algo bueno, te ayuda a mantenerte cuerdo. Es un poco pretencioso, ¿no crees? El hecho de que el público vaya a estar interesado en ti durante hora y media. Si lo piensas mucho te invade la ansiedad. Soy feliz en los rodajes porque no soy yo mismo, soy cualquier otro. El bigote, la chaqueta de traje... no soy yo. Siempre tienes esa dicotomía y es liberadora. Imagínate estar atrapado contigo mismo... con todas esas dudas", señalaba el actor en una entrevista a Time Out Film.

Por Bang ShowBiz