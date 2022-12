Jay Z quiere fichar a Cara Delevingne para su sello discográfico

El rapero Jay Z parece haber visto en la modelo Cara Delevingne -quien recientemente ha estado trabajando en el estudio de grabación junto a Pharrell Williams- el perfil de una potencial estrella de pop, por lo que ya se ha planteado ficharla para su sello discográfico Roc Nation.

"Jay está intentando que firme con él. Los expertos del sector creen que sería un fichaje increíble. Jay y Pharrell ya han hablado en privado de sus planes para ella. Han trabajado juntos en el pasado y no es necesario decir que no hay nadie más adecuado que ellos dos para lanzar la carrera musical de Cara. En opinión de Jay no hay otra mujer por ahí que pueda demostrar ser una estrella tan polifacética como ella. Es inquieta y tiene una actitud atrevida como Rihanna o Beyoncé, más el atractivo añadido de ser una verdadera modelo internacional. Está convencido de que en los próximos cinco años puede cultivar grandes éxitos en la industria de la música", aseguró una fuente a la revista LOOK.

Por su parte, Cara ha estado trabajando 15 horas diarias en el estudio de grabación y ya ha pedido consejo a algunas de las estrellas de la música con las que mantiene amistad sobre cómo ser tomada en serio en su nueva aventura profesional.

"Rihanna ha estado apoyándola mucho. Le ha enseñado cómo funciona el oficio y la manera de crear una gran producción. Cara también ha estado hablando con Taylor Swift de cómo componer canciones. A ella le gustaría que su trabajo fuera lo más auténtico posible y le gustaría escribir sus propias letras, algo por lo que Taylor es muy conocida", añadió.