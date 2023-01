Jason Derulo cometió la peor embarrada de su vida durante un concierto

El cantante Jason Derulo fue el invitado estrella de la fiesta organizada en el club Tramps de Worcester (Reino Unido) el pasado sábado, a la que acudió después de dar un concierto en Birmingham; sin embargo, su presencia no agradó a los asistentes, quienes se quejaron de que el artista estadounidense estuvo tan solo "unos 10 o 15 minutos" sobre el escenario y para colmo saludó efusivamente al público con un "Hola Wolverhampton", en lugar de decir Worcester.

"Pensamos que sería una buena manera de acabar la noche después de ir a su concierto en Birmingham. Fue un gran concierto, pero fue una pena que Worcester fuera una completa decepción y arruinara la noche. El DJ gritó: 'Jason Derulo está aquí', y nosotros estábamos como: 'Bueno, ¿dónde está?'. Cuando al final se subió al escenario fue solo durante 10 o 15 minutos. Dijo: 'Hola Wolverhampton' y nosotros gritamos: '¡Es Worcester!'. Ni siquiera sabía dónde estaba. A lo mejor debería haber ido a Wolverhampton", comentó una fan, Laura Clifton -quien ha pedido que le reembolsen las ocho libras que pagó por una entrada- a Worcester News.

Otro fan escribió en la página de Facebook del local: "Vaya pérdida de tiempo. Dos horas tarde. Para nada. Es decepcionante haber pagado 20 libras por verle bailar una canción de Justin Bieber con sus amigos durante cinco minutos. Ha malgastado el tiempo de todo el mundo, ¡¡nunca he visto un local vaciarse tan rápido por la decepción de los asistentes!!".

El mánager del club, Dean Hill, asegura que Derulo estuvo sobre el escenario más tiempo del que claman los desilusionados seguidores, a quienes considera una minoría.

"La gente dice que no actuó, pero nosotros dijimos desde el principio que no actuaría, era un after-party. Desafortunadamente, siempre va a haber personas que no estén contentas. Hubo 1.300 personas y recibimos comentarios positivos, por lo que solo se quejaron un número contado de personas. Jason y su equipo estuvieron aquí hasta las 4:10 am, estuvo mucho más de 10 o 15 minutos sobre el escenario", explicó Hill.

Jason iba a presentar una fiesta en The Milton Club en Mánchester, al noroeste de Inglaterra, pero el evento ha sido cancelado debido a su aparente falta de profesionalidad en otras fiestas durante su gira, según informa Manchester Evening News.

"Hemos revisado de manera exhaustiva otras fiestas reservadas en Reino Unido durante su gira, donde ha habido algunas respuestas negativas debido a que no ha cumplido con el papel de presentador que había acordado, por lo que tras considerarlo mucho hemos decidido que lo mejor es cancelar este evento y asegurarnos de que hacemos lo mejor para nuestros invitados y el local", explicó The Milton Club en un comunicado.

El local ha ofrecido a sus fans devolverles el dinero y ofrecerán una fiesta de entrada gratuita.

Por: Bang Showbiz