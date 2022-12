Jared Leto no es capaz de engordar

Lograr engordar unos cuantos kilos para interpretar el papel del Joker en la película 'Suicide Squad' se ha convertido en una tarea titánica para Jared Leto debido a su veganismo, que restringe de su dieta todo tipo de alimentos derivados de los animales.

"Estoy intentando ganar un montón de peso. Y eso significa que tengo que comer cada dos horas, y se me da fatal comer mucho", confesó el intérprete a la revista Billboard.

Publicidad

A pesar del desafío que está suponiendo el papel a nivel físico, Jared está muy emocionado ante la perspectiva de poder dar vida a un "bello desastre".

"La oportunidad de aproximarme a un personaje prácticamente shakesperiano... eso es prácticamente en lo que se están convirtiendo las novelas gráficas, ¿verdad? Bueno, es un bello desastre como personaje, es un gran desafío", reconoció el actor sobre el papel del Joker que le valió un Óscar al fallecido Heath Ledger por su trabajo en 'El caballero oscuro'.

La polifacética estrella siempre ha presumido de contar con un envidiable físico juvenil a sus 43 años, algo que él atribuye a su estilo de vida saludable.

"El secreto es probablemente dormir bien y llevar una buena dieta. Si viajas grandes distancias a menudo y no duermes demasiado tu cuerpo no va a durar demasiado, eso es seguro. Soy bastante sano y creo que eso ayuda bastante. Lo he sido durante mucho tiempo. Llevo 20 años siendo vegetariano o vegano y cuidándome. Eso seguramente ayuda mucho al proceso de conservación", aseguraba Jared a la edición británica de la revista GQ.