January Jones y Will Forte rompen su relación

La actriz January Jones y su compañero de reparto en la serie 'The Last Man on Earth' Will Forte concluyeron su noviazgo hace unas semanas después de cinco meses juntos y ahora January -que es madre de un niño de 4 años, Xander- ha anunciado a sus amigos que no volverá a comprometerse porque las relaciones son "como un grano en el c*lo", según informa la revista Us Weekly.

Tanto January (37) como Will (45) acudieron este domingo a la entrega de los Emmy en Los Ángeles, aunque lograron evitar protagonizar un incómodo encuentro durante la gala, donde la actriz no se separó ni un momento de sus compañeros de la serie 'Mad Men'.

Publicidad

La noticia de la ruptura de los dos actores llega poco después de que January proclamase a los cuatro vientos lo mucho que se divertía trabajando con su chico.

"¡Es divertidísimo! Somos un grupo de gente muy divertida, y nos lo pasamos muy bien. Y es muy refrescante poder trabajar y reírte durante todo el día, todo el mundo es muy dulce", aseguraba la intérprete a People.

En cualquier caso no parece que January tenga mucha prisa en pasar por el altar.

"Creo que cuando era más joven me apetecía más casarme y tener hijos y todo eso. Pero cuando pasé los veintitantos y los treinta todos esos ideales cambiaron y tener un documento que probara mi amor dejó de ser importante. Lo importante es la relación en sí, todavía pienso de esa manera", explicaba la intérprete a Marie Claire.

Publicidad

Por: Bang Showbiz