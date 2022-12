Jane Fonda: 'Las mujeres mayores también son exuberantes'

La actriz Jane Fonda (77) quiere romper los estereotipos alrededor de las mujeres maduras con su nueva serie para Netflix, 'Grace and Frankie', con la que espera demostrar que no solo las jovencitas pueden ser divertidas y "exuberantes".

"He querido hacer una serie de televisión seria sobre mujeres mayores durante mucho tiempo. Existe una idea preconcebida de lo que debe ser una mujer mayor, pero en realidad las mujeres maduras se vuelven más divertidas y exuberantes y valientes. Y quería explorar todo eso", explicó la intérprete a PEOPLE.

Durante el rodaje de una de las escenas de la serie, Jane tuvo que orinar en una silla con la cara de Ryan Gosling, algo que cree que podría haber molestado al actor.

"He estado esperando a que se ponga en contacto conmigo, porque conozco a Ryan. Pero no me ha llamado...", reconoció.

De cara a este nuevo proyecto Jane también tuvo que consumir peyote para fingir que estaba 'colocada' de una forma creíble.

"Tuvimos que hacerlo para saber cómo teníamos que actuar, para saber que teníamos que bostezar todo el tiempo".

En la vida real, Jane reconoce consumir esporádicamente marihuana, aunque es muy consciente de que nubla su buen juicio.

"No puedo ver una película fumada. No sé la cantidad de películas que habré visto pensando: 'Es probablemente la mejor que he visto en mi vida'. Y luego, cuando la he visto otra vez sobria, me he dicho: '¿En qué estaba pensando?'", explicaba Jane a la revista Dujour.