Jamie Hince olvida a Kate Moss con una modelo

El músico Jamie Hince -cuyo matrimonio con la modelo Kate Moss parece difícil de salvar- fue visto con la modelo canadiense Jessica Stam tras uno de sus conciertos en Estados Unidos.

"Jamie tenía una actitud despreocupada y se le veía bien. Jessica se dirigió directamente hacia él. Parecían estar muy a gusto. Estuvieron flirteando entre ellos, muy cariñosos. Ella se aseguró de acercarse mucho a él antes de que terminara la noche. A Kate le destrozará ver a Jamie con una versión más joven de ella", cuenta una fuente al periódico The Sun.

Publicidad

Tras divertirse hasta las dos de la mañana en el local Kibitz Room de West Hollywood (California) la pareja abandonó el local por separado. Y Jamie puso rumbo a su hotel.

Aunque no hay confirmación oficial, ya se había dicho que el matrimonio de Jamie y Kate estaba completamente roto.

"Ya han terminado como matrimonio. Han traspasado el punto de no retorno. Jamie está esperando a que Kate inicie el proceso de divorcio. Ninguno de los dos tiene prisa, pero los dos intuyen que no habrá reconciliación. Saben que tendrán que hacer algún tipo de comunicado aunque no quieren sentirse forzados a nada", explicó otra fuente al mismo medio.

Por: Bang Showbiz