James Franco reconoce el 'poder' de las redes sociales

El actor James Franco intenta no tomarse demasiado en serio las redes sociales como Instagram o Twitter aunque admite que estas le hacen ganar una buena suma de dinero, pues cuenta con más de 3 millones de seguidores en cada una de ellas. Sea como fuere, Franco no se muestra tal y como es a través de estas plataformas porque para él no son más que una herramienta superficial convertida en uno de los mayores poderes de nuestro tiempo.

"No [espero mi verdadera personalidad en las redes]. Siempre me ha parecido una cosa frívola. Me siento tonto cuando publico cosas. No me lo tomo en serio. Por otro lado, es algo serio porque una de las monedas de nuestro tiempo es la atención, así que ese pequeño número que dice cuánta gente me está siguiendo en realidad equivale a dinero, y de algún modo a poder", explicó el intérprete a la revista Prestige Hong Kong.

Muchos de sus contratos comerciales y cinematográficos le obligan a tener que publicar información en las redes sociales, pero al actor no le importa ya que comprende que se han convertido en una parte muy importante del mundo moderno.

"Hay estudios que me piden que publique cosas en mi Instagram. También tengo diferentes clientes con los que [mi mánager] Will y yo trabajamos y parte del contrato consiste en que publique en las redes sociales, así que ahora ya tengo algo que es cuantificable y que está puesto sobre la mesa de negociación. Por lo tanto, por un lado para mí es una cosa divertida e incluso un poco tonta pero por otro lado, sé que es algo serio, una salida, una plataforma de distribución, una herramienta promocional muy importante para mucha gente con la que trabajo", añadió.