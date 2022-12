James Blunt está listo para formar una familia

Apenas un mes después de contraer matrimonio con Sofia Wellesley, el cantante James Blunt ya se siente preparado para comenzar una familia junto a su flamante esposa, sobre todo después de comprobar la experiencia tan "maravillosa" que ha resultado ser la paternidad para muchos de sus amigos.

"Tener niños parece algo maravilloso de hacer. Muchos de mis amigos y familiares ya lo han hecho. Sería una pena perderme esa experiencia. Y si esa opción falla, tendré que conformarme con comprar un perrito", aseguró el artista a la revista HELLO!

Sin embargo, parece poco probable que James vea cumplido su sueño de convertirse en padre de inmediato, ya que su luna de miel no fue precisamente la experiencia más romántica del mundo al pasarla en plena gira rodeado de músicos "peludos y malolientes".

"Nuestra luna de miel fue en un autobús en plena gira, con otros 35 miembros del equipo, peludos, sudorosos y bebiendo cerveza", añadió.

Aunque el cantante y Sofia contrajeron oficialmente matrimonio en Reino Unido tras conocerse en una fiesta en el año 2012, después de la ceremonia oficial ambos quisieron organizar una fiesta en Mallorca para celebrar su amor en compañía de sus amigos y familiares más cercanos, un día "muy hermoso" que ni siquiera consiguió empañar la incómoda presencia de varios helicópteros que sobrevolaron el lugar donde tuvo lugar la celebración.

"Soy consciente de que soy cantante y estoy en el panorama público, lo entiendo. Supongo que no entendieron que si no recibes una invitación oficial no debes estar allí. Fue algo muy hermoso y privado que celebramos junto a nuestros amigos más cercanos y familiares", concluyó.