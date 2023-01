James Arthur pensó en suicidarse tras ser expulsado de su sello discográfico

El cantante James Arthur atravesó una de las épocas más difíciles de su vida tras ser expulsado del sello Syco de su mentor Simon Cowell a raíz de su enfrentamiento en Twitter con Micky Worthless, durante el que utilizó una serie de expresiones homófobas para insultar al rapero. Ahora el intérprete ha conseguido encarrilar su vida, regresando a su antigua discográfica y publicando un nuevo álbum, pero no ha olvidado los oscuros pensamientos que le asaltaron después de su caída en desgracia.

"Cada vez que estaba cerca de un balcón o conduciendo mi coche, no podía evitar imaginarme saltando al vacío o saliendo a propósito de la carretera. Me tenía que repetir a mí mismo: 'No lo hagas, tienes a tus hermanas, eres el hombre de la familia'. Pero hubo muchas ocasiones en las que me lo planteé seriamente", confiesa James Arthur al periódico Evening Standard.

Publicidad

Tras ganar la edición británica del popular concurso 'Factor X', el cantante se hizo famoso por sus discusiones vía Twitter con artistas como Matt Cardle o la banda One Direction, aunque ahora lamenta que en aquel momento ninguna de las personas de su equipo o de su discográfica se atreviera a decirle que no estaba haciendo lo correcto.

"Cuando estaba diciendo todas esas cosas en Twitter, nadie, ni una sola persona, me llamó para decirme que estaba destrozando mi carrera. Nadie".

Pese a que el británico se alegra de haber vuelto al panorama musical, y a lo más alto de las listas de éxitos con su tema 'Say You Won't Let Go' gracias en parte al respaldo de su discográfica, en un principio se planteó no aceptar su oferta para regresar a la compañía por mero orgullo.

"Probablemente no debería decir esto, pero hubo una parte de mí que pensó en decirles: 'Que os jo*an, puede que tenga un single buenísimo entre manos, pero no necesito a Syco'. Podía haberles mandado a paseo, pero ellos me pidieron por favor que volviera, y para mí tenía sentido hacerlo. Syco es conocido por expulsar a artistas de su sello, así que el hecho de que quisieran readmitirme era todo un cumplido y pensé que no era mala idea cerrar el círculo".

Publicidad

Por: Bang Showbiz