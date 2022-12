Jackie Collins planeaba desvelar un 'amor secreto' con alguien 'muy famoso' antes de morir

La muerte este sábado a los 77 años de la autora Jackie Collins tras una batalla de seis años contra el cáncer de pecho, nos ha privado de una autobiografía que a buen seguro hubiera hecho las delicias de los millones de fans de su literatura. El libro, como la propia Jackie llegó a contar, contendría interesante información sobre uno de sus romances, "un hombre muy famoso".

"Al hacerte mayor te haces más sabio. Yo puedo hacer lo que quiera ahora. No me importa una mier** nada. Mientras tenga a mi familia y amigos, soy feliz. Contaré cosas sobre un par de amores secretos que he tenido. Uno con un hombre muy famoso que creo que sorprenderá a la gente. Estábamos destinados a estar juntos pero cuando él estaba libre yo tenía pareja, y viceversa. No voy a escribir nada que avergüence a mis hijos, pero tendrá cosas muy interesantes", contaba Jackie semanas atrás al periódico The Guardian en su última entrevista en Reino Unido, su país de origen.

Para Jackie, su hermana mayor, la famosa actriz Joan Collins (82), era su mejor amiga, por lo que nunca tuvieron que competir la una contra la otra.

"Joan y yo somos grandes amigas. Estamos muy unidas. La gente siempre está tratando de que digamos cosas en contra de la otra porque las dos hemos tenido éxito. Pero somos muy diferentes. Joan es increíblemente sociable y glamurosa, y le encanta arreglarse. Yo en cambio soy más normal y me gusta menos asistir a comidas o cenas. A ella le encanta salir y yo adoro estar en casa, escribiendo".