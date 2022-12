Jack Nicholson ya no puede coquetear en público

El veterano actor admite que su avanzada edad --76 años-- ya no le permite seducir a las féminas como solía hacerlo en sus años de juventud, y aunque asegura seguir sintiéndose un hombre "joven de espíritu", Jack Nicholson prefiere ahora no exhibir su legendario carisma ante mujeres más jóvenes que él porque sabe que su físico le impedirá conquistarlas.

"Ya no puedo ponerme a coquetear con el mismo descaro con el que solía hacerlo, porque a las mujeres no les gustan tipos tan mayores como yo. Sigo siendo un hombre joven y salvaje de espíritu, pero eso ya no atrae a las chicas que, ante todo, se fijan en mí como un señor demasiado mayor. Me da vergüenza desplegar mis encantos en público: eso no parece apropiado ya para alguien de mi edad. Pero no es algo que haya decidido yo por pura iniciativa", confesó el oscarizado intérprete al diario The Sun.

Aunque también reconoce que nunca se ha ajustado a los cánones de belleza de Hollywood, Jack Nicholson recuerda con cariño la época en la que las mujeres le encontraban "irresistible" --mantuvo sonados romances con Anjelica Houston, la cantante Michelle Phillips y la modelo Janice Dickinson-- y sobre todo la forma en que ese éxito en el amor le llevó a elevar su confianza en sus reputadas dotes interpretativas.

"Si los hombres son honestos y tienen cierta seguridad en sí mismos, son capaces de cautivar a cualquier tipo de mujer, como he hecho yo en la vida. La verdad es que el género masculino siempre antepone su faceta sexual y su gusto por las mujeres a cualquier otro tipo de prioridad, y en mi caso toda mi carrera como actor está basada en mis relaciones con el sexo opuesto. Ser actor me dio la oportunidad de cultivar mi lado más hedonista y viceversa, y la popularidad hizo que muchas mujeres me consideraran irresistible. Por desgracia, ya no tengo esas virtudes", explicó el extrovertido artista.



Por: Bang Showbiz