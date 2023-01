Iván Sanchez deja 'alborotada' a su novia Ana Brenda con una foto cargada de sensualidad

Aunque la pareja formada por los actores Iván Sánchez y Ana Brenda Contreras no son precisamente partidarios de hablar públicamente de los entresijos de su envidiable relación, en las redes sociales no les tiembla el pulso ante la imperiosa necesidad de intercambiar toda clase de gestos de cariño o, al menos en el caso de la mexicana, a dejar patente la fuerte atracción física que les une. Tanto es así, que la actriz no tuvo reparo alguno en sacar a relucir su lado más pasional al ser testigo de la llamativa imagen en la que su chico aparecía ataviado únicamente con unos calzoncillos blancos y que él mismo compartió en su perfil de Instagram junto a un bello poema de Federico García Lorca.

"Pooooootro, Iván Sánchez! Tú eres como los vinos, mi amor. #AlborotandoElGallinero #MamaFacilotaModeOn", reza el espontáneo comentario que Ana Brenda escribió junto a la impactante foto y que acabó mezclándose con los cientos de reacciones similares que las seguidoras del artista español quisieron dejarle por escrito.

Ya un poco más calmada, la estrella televisiva dedicó a Iván una enternecedora felicitación por su 42 cumpleaños que, a diferencia del mensaje anterior, utilizaba un tono y un lenguaje menos explícito y algo más edulcorado para poner de manifiesto lo afortunada que se siente al tenerle en su vida, aunque de paso también dejó otra clara muestra de lo 'apetecible' que le resultaba su esculpida anatomía.

"Por muchos, muchos años más celebrando y volando juntitos de la mano. Feliz cumpleaños, mi amor bonito. #TeComoconPatatitas", publicó en la misma plataforma junto a la imagen de una tarta de cumpleaños en forma de cartucho de patatas.

Hace solo unas semanas, el intérprete madrileño hacía una excepción a su política de silencio absoluto sobre todo lo relativo a su plano más personal, al menos en el terreno de los medios tradicionales, para constatar el estado de felicidad en el que se encontraba gracias a la mexicana y, al mismo tiempo, para criticar la persecución de la que fue víctima cuando se hizo pública su separación de Elia Galera, madre de mis dos hijas.

"Ella está bien y yo estoy muy emocionado con Ana, estamos todos en nuestro lugar y tratando de ser felices, que es lo que se merece todo el mundo en esta vida. Yo me había separado de Elia seis meses antes de iniciar el romance, y la verdad es que fue una barbaridad y una aberración. Se metieron en mi casa y solo buscaron hacer daño a mucha gente. Esto no se debería permitir", explicaba a la revista Telenovela.