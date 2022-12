Irina Shayk no es bienvenida en la familia de Cristiano Ronaldo

La familia de Cristiano Ronaldo ha pasado página completamente tras el final de su relación con la modelo rusa Irina Shayk, quien a día de hoy está "muerta" para ellos a pesar de haber sido la pareja sentimental del portugués durante casi cinco años.

"Irina está como muerta para nosotros. Sufrimos mucho, pero tenemos que seguir adelante y superarlo. Cristiano está bien con o sin una mujer a su lado. Las cosas se han acabado y punto. Ahora hay que centrarse en otra cosa", explicó Elma Aveiro, hermana de Cristiano, al periódico portugués Correio da Manhã.

Las duras palabras de la hermana del deportista en nombre de toda su familia podrían estar motivadas por las declaraciones realizadas hace unas semanas por Irina, en las que acusaba de forma velada a Cristiano de haberla hecho sentirse "insegura y fea".

"Pensé que había encontrado al hombre perfecto en una ocasión, pero no resultó ser así. Creo que una mujer se siente fea cuando tiene al hombre equivocado a su lado. Yo me he sentido fea e insegura antes", reconocía la maniquí a la revista ¡HOLA!, donde lanzó una indirecta sobre la supuesta inmadurez de su ya expareja apuntando que ahora solo le interesaban los "hombres": "Mi hombre ideal es fiel, honesto y todo un caballero que sabe cómo tratar a las mujeres. No creo en los hombres que nos hacen sentirnos infelices, porque son niños, no hombres".

Durante el tiempo que duró su relación con Cristiano, la relación de Irina con sus más allegados habría estado marcada siempre por la tensión, especialmente con su ya exsuegra, Dolores Aveiro, que habría alcanzado un punto álgido el pasado diciembre cuando la rusa se negó a acudir a la celebración por su 60 cumpleaños, algo que habría sido el detonante último de la ruptura de la pareja.

"Ronaldo quería darle una sorpresa a su madre. Como había pasado la Navidad junto a Irina en Dubái se esperaba que regresara para el cumpleaños de su madre, pero Irina no quiso. Tuvieron una discusión tan fuerte que al final terminó pasando la última noche del año a solas con su hijo", aseguraba en aquel entonces una fuente al Correio da Manhã.

