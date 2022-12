Irina Shayk coquetea con Justin Bieber en el festival de Coachella

Tres meses después de poner punto final a su relación de casi cinco años con el futbolista Cristiano Ronaldo, la modelo Irina Shayk parece haber vuelto al terreno del juego aprovechando su paso por el festival californiano de Coachella, donde se le vio coqueteando con el joven cantante Justin Bieber.

"Estuvo molestando con Justin toda la noche. Él estaba rodeado de modelos de Victoria's Secret. Era como si hubiese una hilera de ángeles a la puerta de su cabaña", explicó un testigo presencial a Hollywood Life.

Publicidad

La fijación de la modelo rusa con la estrella del pop no deja de resultar sorprendente después de que ella misma asegurara que, tras su ruptura con Cristiano Ronaldo, solo estaba interesada en hombres maduros capaces de comportarse como caballeros.

"Mi hombre ideal es fiel, honesto y todo un caballero que sabe cómo tratar a las mujeres. No creo en los hombres que nos hacen sentirnos infelices, porque son niños, no hombres", aseguraba a la revista ¡HOLA!, donde aprovechó para lanzar una indirecta sobre los malos momentos que habría tenido que soportar al lado del portugués: "Pensé que había encontrado al hombre perfecto en una ocasión, pero no resultó ser así. Creo que una mujer se siente fea cuando tiene al hombre equivocado a su lado. Yo me he sentido fea e insegura antes".

Bang Showbiz.