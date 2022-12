Ireland Baldwin bromea sobre el insulto que le dedicó su padre hace años

La modelo Ireland Baldwin ha demostrado que no le guarda rencor a su padre, el actor Alec Baldwin, por el polémico mensaje que este le dejó en su contestador cuando tenía 11 años llamándola "pequeño cerdo maleducado e irreflexivo" -el cual se hizo público más tarde- realizando una broma al respecto a través de sus redes sociales.

Junto a una foto suya y de su padre leyendo un libro llamado 'Si yo fuera un cerdo', la joven escribió: "Si fuera un cerdo... ¡Sería uno maleducado e irreflexivo, por supuesto!".

Publicidad

Aunque Ireland se siente muy orgullosa tanto de su padre como de su madre, la actriz Kim Basinger, no quiere que se le asocie eternamente con ellos o con el polémico incidente protagonizado por Alec, por el que el intérprete se disculpó públicamente atribuyéndolo al estrés emocional derivado de la batalla judicial que mantenía en aquel entonces con su exmujer Kim por la custodia de su hija.

"A veces se me compara con mi madre y sobre eso quiero hacer hincapié en este post: ¡Yo no soy mis padres! No busco la fama por asociación. Estoy orgullosa de ser hija de mis padres, pero no quiero ser conocida siempre como 'el maleducado e irreflexivo cerdito' o 'la niña de Alec Baldwin y Kim Basinger'. Tengo mis propias pasiones e intereses que espero poder llevar a cabo pronto. Quiero ser conocida por ayudar a otros y por ser un modelo a seguir saludable", escribía Ireland en su Tumblr.

Por: Bang Showbiz