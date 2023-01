¡Increíble! Marilyn Manson se declara fan número uno de Rihanna

Solo unas semanas después de criticar a Justin Bieber por el supuesto carácter "arrogante", el roquero Marilyn Manson ha vuelto a sorprender ahora al compartir abiertamente la opinión que le merece otra de las estrellas más exitosas de la actual escena pop, Rihanna, a la que no ha dudado en alabar, entre otras cosas, por su actitud "peligrosa" y "transgresora".

Aunque podría presumir de haberse erigido en la década pasada como el artista más polémico de la industria discográfica, al incluir en sus vídeos musicales imaginería satánica y elementos visuales más propios del cine de terror, el artista de 48 años reconoce ahora que uno de sus últimos y provocadores sencillos, 'We Know Where You Fucking Live', se ha inspirado claramente en el videoclip 'Bitch Better Have My Money' que la vocalista lanzó hace ya dos años, ya que semejante pieza audiovisual le dejó gratamente impresionado.

"Me encanta Rihanna, es peligrosa y muy transgresora. Me acuerdo de que hablando un día con el director Tom Wyatt, poco antes de que saliera mi vídeo, este me preguntó que con quién me gustaría competir a día de hoy en cuanto a la música y también al estilo. Y yo le dije directamente: 'Rihanna'. Y es que el vídeo de 'Bitch Better Have My Money' es tremendo y muy explícito", reveló el músico en conversación con la emisora de radio Beats 1.

Pese a que este no es el único de los vídeos de Rihanna que le ha dejado fascinado tras haberse familiarizado del todo con la extensa trayectoria de la diva, Manson no ha dudado en ofrecer varias razones adicionales que explican por qué considera que 'Bitch Better Have My Money' es una obra de arte que debería servir de referente para las nuevas generaciones de artista rebeldes.

"He tenido la oportunidad de ver todos sus vídeos y son increíbles, todos y cada uno de ellos. Pero este me gusta especialmente por muchos motivos: A, es impactante, B, porque incluye palabras malsonantes, C, porque tiene a Mads Mikkelsen de protagonista y D, porque zarandea y maltrata a una tipa y acaba matándola por no darle lo que le debe", aseguró en la misma conversación sobre el perfil violento y simbólico de la grabación.

Por: Bang Showbiz