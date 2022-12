Iggy Azalea aumentó sus senos y sus amigos no se dieron cuenta

La rapera australiana Iggy Azalea convirtió uno de sus sueños en realidad al operarse los pechos, aunque el resultado final ha sido tan natural y discreto que ni sus propios amigos han notado el cambio.

"Todo el mundo me dijo: 'No creo que necesites decirlo porque nadie va a darse cuenta, son muy pequeñas'. Y yo les contesté: 'Ya lo sé, pero lo voy a decir porque soy una cotorra'", reveló la artista a E! News.

Publicidad

Sin embargo, Iggy, que mantiene una relación con el jugador de baloncesto Nick Young, está feliz de poder hablar de su nueva figura.

"Me gustan tanto que he tenido que hablar de ellas. Me siento mejor si no tengo que guardar un secreto. Es más liberador decirlo y así no tener que preocuparte de que alguien vaya a desenterrarlo (el secreto)", aclaró.

Recientemente, al ser preguntada sobre qué cambiaría de su curvilíneo cuerpo, la rapera admitió que se había sometido a la operación estética "hace cuatro meses" porque era algo que había estado pensando hacer "toda la vida".

"Ya he cambiado algo, hace cuatro meses, ¡me puse unas tetas más grandes! Había pensado en ello durante toda mi vida", confesó a la revista Vogue.

Publicidad

No obstante, en un principio la artista pensó en no decir nada sobre su operación, aunque cambió de parecer: "Decidí que no me iba lo de mantener un secreto".

Por: Bang Showbiz

Publicidad