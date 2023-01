Idris Elba rompe su relación con Naiyana Garth

Dos años y medio de relación y un hijo juntos, Winston (1), no ha sido suficiente para mantener viva la llama del amor entre el actor Idris Elba y su novia Naiyana Garth, quienes han puesto punto final a su noviazgo.

"Acabó hace muy poco y es demasiado pronto para que ella hable de esto. Han sido muy discretos por lo que está sorprendida de que la gente ya lo sepa. Es muy triste que esto haya pasado mientras Idris está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera profesional, no pueden celebrarlo juntos", cuenta una fuente a The Sun.

Naiyana no acompañó al actor a la gala de los British Film Awards de este domingo, en la que Idris recogió el premio a Mejor Actor por 'Beasts of No Nation'. Y tampoco él le dedicó el galardón en su discurso de aceptación.

Idris -padre también de Isan (13), fruto de su fallido matrimonio con Kim Elba- recientemente reconoció que mantiene una buena relación con sus hijos, a pesar de no estar mucho en casa.

"La relación con mis hijos es muy muy sólida, teniendo en cuenta que nunca estoy en casa", contaba a The Times Magazine.