Hugh Jackman deja que su hija le vea desnudo

El actor australiano Hugh Jackman está muy orgulloso del musculoso físico que luce en su última película, 'X-Men: Días del futuro pasado', pero también reconoce que sintió mucha vergüenza cuando sus hijos Oscar (14) y Ava (8) vieron su anatomía desnuda en todo su esplendor cuando les llevó a ver la cinta en la presentación oficial.

"La verdad es que me entusiasmaba poder ver los resultados de mi trabajo junto a mis hijos, porque había entrenado muy duro para tener esa apariencia de superhéroe indestructible con la que ganarme su admiración. El problema surgió cuando se me olvidó advertirles de que había una escena en la que aparecía completamente desnudo. Casi no tuve tiempo de decirle a mi hija que se tapara los ojos, y por eso vivimos todos un momento muy embarazoso", aseguró el actor al diario New York Daily News, antes de compartir públicamente la reacción que tuvo su pequeña.

"Se quedó callada un rato y luego me preguntó: 'Papá, ¿por qué no llevas ropa interior en esa parte de la película?'", desveló a continuación.

Una de las claves que explican el espectacular estado de forma que exhibe el famoso intérprete en el largometraje reside en la estricta dieta que tuvo que seguir durante varias semanas, que incluía la prohibición expresa de beber agua durante las horas previas a la filmación de las secuencias de acción.

"Creo que no fue una buena idea llegar a esos extremos, porque en una ocasión casi me desmayo por culpa de la deshidratación. Por otro lado, los músculos y las venas aparecen excesivamente marcados en algunas de las escenas de mayor riesgo, y ese era el efecto que queríamos conseguir", apuntó.