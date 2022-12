Hollywood quiere a la exnovia de Enrique de Inglaterra

La ex del príncipe Enrique, Cressida Bonas, no puede quejarse del arranque que está teniendo su carrera de actriz, porque si recientemente saltaba a las tablas del teatro por primera vez, hoy se puede decir que ya tendría asegurado un futuro en Hollywood.

"Estados Unidos tiene pasión por la casa real británica desde la boda de Guillermo y Catalina. Todo lo que hacen ocupa portadas, incluida Cressida. Una película con ella en el reparto podría tener muy buena acogida en taquilla", contó una fuente al periódico The Sun.

La guapa Cressida, de 25 años, debutó en el teatro el mes de mayo pasado con la obra 'There's a Monster in the Lake', que llegará a Londres la semana que viene. Y no todo acaba ahí, ya se conoce que la dulce Cressida participará en la película 'Tulip Fever', cinta producida por el conocido productor Harvey Weinstein. El filme, dirigido por Justin Chadwick, estará ambientado en el Ámsterdam del siglo XVII y basado en la popular novela homónima de Deborah Moggach, de 1999. En él también participarán Judi Dench, Christoph Waltz y Matthew Morrison, además de las modelos Cara Delevingne y Daisy Lowe.