Hilary Duff quiere ser la mejor madre

Aunque no ha pasado ni un año desde que se separara de su exmarido Mike Comrie, la actriz y cantante Hilary Duff no dudó en involucrar a su antigua pareja en un curso de técnicas parentales para asegurar el mejor futuro posible a su pequeño Luca. Tan entusiasmada está la artista ante la idea de ser mejor madre, que no dudó en sonreír a los fotógrafos que la captaron a la entrada de la academia, luciendo unos favorecedores vaqueros cortos y una cómoda camisa de lunares.