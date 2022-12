Hilary Duff no cree en el matrimonio

La actriz y cantante Hilary Duff y el exjugador de hockey Mike Comrie se separaron amigablemente en enero de 2014, aunque la artista terminó pidiendo el divorcio en febrero de 2015. Desde el final de su matrimonio con Comrie -con quien se casó en agosto de 2010- Hilary se ha venido preguntando si el comprometerse con una sola persona para toda la vida es algo que la gente deba hacer.

"No quiero sonar dolida porque no lo estoy, pero no sé si la gente está hecha para estar junta para siempre. Hay cosas que pasan en las relaciones largas contra las que no puedes luchar. Un matrimonio de 20 años, alcanzar eso, debería ser algo genial, pero hay también grandes sacrificios. Siempre he querido luchar por la felicidad", afirma en el número de abril de la revista Cosmopolitan.

Hilary asegura que su relación con Comrie fracasó porque dejó de funcionar al distanciarse y desaparecer el amor que habían experimentado en un principio.

"Mike y yo estábamos muy enamorados cuando nos conocimos. Los dos queríamos casarnos. Yo había estado trabajando desde los 11 o 12 años, por lo que tomar esa decisión tan joven me pareció bien. A lo mejor no lo era pero fuimos muy felices la mayoría del tiempo que estuvimos juntos. Al final, no estábamos lo suficientemente bien como para seguir juntos, pero seguía habiendo mucho amor entre nosotros. Simplemente ya no éramos los que solíamos ser. Soy afortunada por cómo es él y por cómo soy yo, y por cómo hemos decidido encarar esto", añadió.