Hilary Duff no cree en el amor para toda la vida

Aunque el divorcio de Hilary Duff y el padre de su único hijo, Mike Comrie, se produjo de forma amistosa, el fracaso de su matrimonio parece haber influido negativamente en la visión que la actriz y cantante tiene del amor 'para toda la vida', un concepto en el que ya no está segura de creer, pero del que sí sabe que le aterra hasta la médula.

"Siempre he tenido sueños y aspiraciones, pero nunca he sido una de esas personas que se fijan metas, en plan: 'Ya tengo una edad y tengo que conseguir esto, esto y esto'. Eso no es algo realista. Tengo un hijo, una vida plena, así que me siento muy afortunada. Aún hay muchas cosas que quiero hacer y experiencias que quiero vivir, quizás tener más niños, pero no tiene que suceder todo ahora, y no necesito casarme para ello. Esa presión debería desaparecer. Además, la idea de pasar toda la vida con otra persona me resulta demasiado aterradora como para pensar en ella", confesó la intérprete en el podcast 'The Love Bomb', presentado por su compañero de reparto en la serie 'Younger' Nico Tortorella.

Siguiendo esa misma línea de pensamiento, la ex estrella juvenil tampoco contempla la idea de pasar por el altar de cara al futuro, a pesar de haber vuelto a encontrar el amor junto a su entrenador personal, Jason Walsh.

"No siento la necesidad de volver a casarme de nuevo. Por mucho que me sintiera preparada y me emocionara la idea, en el fondo piensas: 'Este es el siguiente paso, vamos a casarnos'. Estoy hablando de mi parte tradicional, pero ya no siento esa necesidad. Ya tuve la oportunidad de vivir esa experiencia y fue maravillosa", confesó al respecto, aunque reconociendo sin embargo que podría llegar a cambiar de opinión: "Supongo que si fuera algo muy importante para la otra persona, lo consideraría".

La monogamía es otro concepto acerca del cual el punto de vista de la intérprete ha ido evolucionando con el paso del tiempo y sus propias experiencias personales.

"Comprendo que acabes aburriéndote o no conectando con tu pareja después de ciertos años casados o manteniendo una relación, pero ahí es cuando toca hacer un esfuerzo. Creo que a mí me costaría mucho...", reconoció titubeante para aclarar su postura sobre compartir, en todos los sentidos, el resto de sus días con una única persona.