Hijos de Heidi Klum no se avergüenzan de las fotos más sugerentes de la modelo

A sus 44 años y con cuatro hijos, Heidi Klum sigue siendo una de las modelos más cotizadas del mundo de la moda y uno de los cuerpos habituales en las campañas publicitarias de bikinis y ropa interior. Además, sus propias redes sociales están repletas de sugerentes imágenes suyas promocionando su propia colección de lencería, algo que según ella no molesta lo más mínimo a sus retoños.

A pesar de que los dos mayores ya estén en esa fase preadolescente en la que suelen avergonzarse de todo lo que hacen sus padres, la maniquí insiste en que ambos son muy conscientes de cuál es su profesión y se sienten muy cómodos viendo a su madre posar frente a las cámaras.

"Ellos saben muy bien que llevo trabajando en la industria de la lencería desde hace mucho tiempo. Y en casa me ven todo el tiempo tomando el sol en topless. A ver, obviamente no lo hago cuando están de visita sus amigos... Pero la cuestión es que nunca se van a escandalizar o a decirme que por qué publicó esas cosas en Instagram", explica ella en una entrevista al programa 'Extra'.

Respecto a su secreto para seguir luciendo una figura espectacular a pesar del paso del tiempo, la alemana afirma que no sigue ninguna dieta o plan de entrenamiento especial, aunque tampoco cae en el tópico de asegurar que su buena forma física es consecuencia de una genética privilegiada. En su caso, prefiere apostar por la moderación en todas sus formas para sentirse y verse bien.

"Entreno siempre que puedo, pero si no me da tiempo, tampoco me castigo por ello. Voy al ático, donde tengo mi cinta de correr, y hago algo de deporte por mi cuenta. No te hace falta un entrenador personal, créeme, también puedes hacerlo sola. Como lo que me apetece, pero no todo el tiempo. Obviamente no me harto a comer hamburguesas o pizza a diario, ¡pero sí de vez en cuando!", aclara.

Por: Bang Showbiz