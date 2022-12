Hija de Whitney Houston "podría haber intentado suicidarse"

El exnovio de Bobbi Kristina Brown, Zach Jafarzedeh (21), no descarta la posibilidad de que la joven intentara quitarse la vida en la bañera en la que fue hallada flotando boca abajo el pasado 31 de enero en su casa de Atlanta para emular la muerte de su madre Whitney Houston, quien apareció muerta en la bañera de su hotel de Beverly Hills en febrero de 2012.

"Algo de todo lo ocurrido me hace pensar que podría haber sido un intento de suicidio, no solo un error. Algo simbólico, tipo: 'Así murió mi madre, y así es como quiero quitarme la vida yo también'. Es raro lo similar que fue, me da escalofríos y cuando me enteré de la noticia me puse enfermo", confesó Zach al periódico Daily Mail.

Publicidad

Otra de las hipótesis que baraja el joven -quien mantuvo una relación con Bobbi en la adolescencia- es que su exnovia ingiriera por accidente una dosis excesiva de Xanax -medicación que tomaba desde los 16 años para prevenir los ataques de pánico- después de mantener una acalorada discusión con su actual pareja, Nick Gordon.

"Solía tomar más Xanax del que le recetaban. Si te tomas dos o tres pastillas, te desmayas y eres incapaz de recordar qué ha pasado. Da igual cómo seas, te va a dejar KO, y mezclado con alcohol es una combinación letal", añadió.

Sin embargo, Zach está convencido de que Nick no tuvo nada que ver con el desgraciado accidente de Bobbi.

"Todo el mundo está intentando echarle la culpa diciendo que Nick la pegaba, pero yo no me lo creo. No creo que la pegara y después la dejara en la bañera. Es estúpido, ¿por qué iba a meterla en la bañera si su madre murió exactamente de esa manera?", apuntó.

Publicidad

Por su parte, la familia Brown ha prohibido a Nick el acceso a la habitación de hospital donde se encuentra Bobbi y le ha obligado a desalojar la vivienda que compartía con ella.

Bang Showbiz.